الإمارات توحد نماذج إفصاح الشركات المدرجة

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية مبادرة لتوحيد نماذج إفصاح موحدة للشركات المدرجة في أسواق الدولة المالية.

وقامت بتعميم النماذج الموحدة على كل من الشركات المدرجة والأسواق المالية وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتوحيد إجراءات ومتطلبات الإفصاح على مستوى أسواق الدولة المالية.

وقال عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى خدمة المستثمرين والمتعاملين في السوق بما يضمن تحقيق الجودة في الإفصاحات المنشورة على مواقع الأسواق المالية نتيجة لتوحيد الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وكذلك تعزيز تنافسية الأسواق المالية.

وأضاف: |تهدف مبادرة توحيد نماذج الإفصاح إلى رفع كفاءة وجودة الإفصاح والشفافية والتأكد من عدم إغفال الإفصاح لأية معلومات مهمة يتوجب تضمينها في الإفصاح، وكذلك عدم وجود اختلافات كبيرة في الافصاحات بين الشركات المدرجة في السوق الواحد أو بين الشركات المدرجة في السوقين".

ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن الهيئة ستقوم بعقد ورش توعية خاصة لشرح المحتوى المطلوب لهذه النماذج والإجابة عن استفسارات الشركات بشأنها.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية و دبي المالي من أجل توفير نماذج الإفصاح الموحدة المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الإلكتروني لكل من السوقين.

كما قامت الهيئة بتوجيه الشركات المدرجة للالتزام بهذه النماذج عند قيام الشركة بنشر الإفصاحات على موقع السوق المالي الالكتروني.