"كورونا" يرفع خسائر بورصة مصر لـ 20 مليار جنيه في دقائق

استهلت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع جماعي عنيف، مع الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن اكتشاف 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن الباخرة السياحية بالأقصر والتي كانت الحكومة أعلنت الجمعة الماضية اكتشاف 12 حالة إصابة بها.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 20.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 3.18%، وذلك بعدما هوى من مستوى 644.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 623.9 مليار جنيه بعد ساعة من بدء تداولات اليوم.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 3.87% بعدما فقد نحو 478 نقطة منخفضاً من مستوى 12347 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11869 نقطة في الوقت الحالي.

وعلى مستوى سهم التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، فقد تراجع بنحو 1.97% عند مستوى 75.5 جنيه، بقيمة تداول بلغت 3.9 مليون جنيه.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.43% فاقداً نحو 28 نقطة وذلك بعدما تراجع مستوى 1172 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1144 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي انخفض بنسبة 2.23% فاقداً نحو 28 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1266 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1238 نقطة.

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 24 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الخسائر المحددة بنحو 5% في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي تكبدت الأسهم المصرية خسائر عنيفة تجاوزت نحو 22.5 مليار جنيه مع تراجع أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة تجاوزت 5%.