أسهم النفط الأوروبية تتراجع بنسب وصلت إلى 57%

شهدت أسهم شركات النفط المدرجة في الأسواق الأوروبية تراجعات حادة في بداية تداولات اليوم الاثنين، وسط الهبوط العنيف الذي شهدته أسعار النفط عقب انهيار اتفاق أوبك بلس.

وتراجعت أسهم شركة تولو أويل البريطانية بنسبة 57%، مسجلة أدنى مستوى منذ 2004. وتراجعت أسهم شركة شل بنسبة 19%، فيما تراجعت أسهم شركة بي بي بنسبة 27%. وافتتحت أسهم شركة توتال على انخفاض 12.6%.

يأتي هذا في الوقت الذي قلصت فيه عملاق النفط شركة أرامكو من خسائرها في سوق الأسهم السعودية تداول، لتتراجع 9.67% إلى 27.10 دولار للبرميل، بعد أن وصلت التراجعات إلى 10% في بداية التداولات.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع تعاملات اليوم الاثنين، ووصلت إلى مستويات متدنية، بعد فشل "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف. وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولار، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%.