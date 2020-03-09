الدولار يهبط.. وعائدات السندات الأميركية لا تخطر على بال

هوى الدولار مقابل اليورو والين اليوم الاثنين فيما تضافرت هبوط أسعار النفط ومخاوف فيروس كورونا لتهبط عائدات سندات الخزانة الأميركية لمستويات متدنية لم تخطر على بال.

وانهارت أسعار النفط 30% بعد أن فاجأت السعودية الأسواق بالتعهد بخفض سعر الخام وزيادة الإنتاج عقب انهيار اتفاق أوبك لخفض الإمدادات.

وسارع المستثمرون المذعورون للسندات بحثا عن الأمان ونزل عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاما عن 1% ولأجل عشر سنوات عن 0.5% ليبدد ما كان مصدر الجذب الرئيسي للدولار في وقت ما.

ووسط تعاملات محمومة، نزل الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 101.58 ين وهو أقل مستوى في ثلاثة أعوام. وفي أحدث تعاملات، زاد اليورو 1% إلى 1.1408 دولار بينما تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ما يقرب من اثنين بالمئة مقابل نظيرهما الأميركي.

وخلال التعاملات، نزل الدولار الأسترالي 6% لأقل مستوى في 11 عاما مقابل الين بينما نزل نظيره النيوزيلندي أكثر من 7%.

وفي أحدث تعاملات، سجل الدولار الأسترالي 0.6540 دولار أميركي متعافيا من انخفاض إلى 0.6311 دولار بينما قبع الدولار الأميركي عند أقل مستوى في 17 شهرا مقابل سلة من العملات.