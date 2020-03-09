الذهب يفقد القليل من بريقه بعد وصوله إلى 1700 دولار

بعد أن وصلت أسعار الذهب إلى 1700 دولار للأونصة في بداية تداولات اليوم وذلك للمرة الأولى منذ عام 2012، هبطت أسعار العقود الآجلة بنحو 0.51% إلى 1662.4 دولار للأونصة، فيما تراجعت الأسعار الفورية بنسبة 0.55% إلى 1664.61 نقطة، وذلك بحلول الساعة 5:51 بتوقيت غرينتش.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تصل إلى 1800 دولار للأونصة مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وقال بنك جولدمان ساكس بنهاية الشهر الماضي، إنه في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، فإن أسعار الذهب قد تصل إلى 1800 دولار للأونصة.

ويأتي تراجع الذهب مع تراجع أغلب المعادن الأخرى، إذ هبطت الفضة بنسبة 3.68% إلى 16.428 دولار للأوقية، كما تراجع النحاس بنسبة 2.43% إلى 2.493 دولار.