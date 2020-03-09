المستثمرون يهرعون نحو الين.. وانهيار مفاجئ للدولار الأسترالي

خالف الين الياباني الاتجاه الهبوطي السائد، حيث كان من الأفضل أداء بين العملات اليوم باعتباره ملاذا آمنا بارتفاعه بنحو 3% أمام الدولار.

في وقت تتعرض الأسواق في جميع أنحاء آسيا للأخبار السلبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد أثار قلق المستثمرين من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانهيار.

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في هذا السياق، أوضح محلل السوق ومدير إدارة الأصول في "أمبر هيل كابيتال ليمتد" جاكسون وونغ، "أن قوة الين تظهر علامات على أن المستثمرين قلقون للغاية بشأن الوضع الحالي، وهم يبحثون عن الأصول الآمنة مما تسبب في انخفاض حاد في سوق الأوراق المالية في اليابان أيضًا".

وأشار وونغ إلى أن الشعور العام حذرٌ جدًا ويتجه إلى الاستثمارات الآمنة.

الدولار الأسترالي عند أدنى مستوى بـ11 عاماً

الأمر لا ينطبق على الدولار الأسترالي، ففي حين يهرع المستثمرون نحو الين بصفته ملاذا آمنا، هوى الدولار الأسترالي اليوم بـ1.5% ليسجل أدنى مستوى له في 11 عاما في الوقت الذي تهبط فيه أيضا أسعار الدولار.

وهذا ما أكده كبير استراتيجيي أسواق CMC مايكل مكارثي، قائلا: "بدا أن انهيارًا مفاجئًا في الدولار الأسترالي حدث اليوم. الكثير من المتداولين يرون أن الأمر منبثق من اليابان".

وتابع مكارثي:" يبدو أن بائعي الأسهم اليابانية كانوا يبيعون الدولار الأسترالي أيضًا. والسبب هو أن الدولار الأميركي كان يضعف في نفس الوقت".



لذا، برأيه، إن انخفاض الدولار الأسترالي مقابل الأميركي هو وضع "غير عادي"، معتبراً أن تدفقات الاستثمار تعمل ضد الدولار الأسترالي.