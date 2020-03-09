إيقاف التداولات في بورصة وول ستريت بعد تراجعها 7%

أوقفت التداولات في بورصة وول ستريت الأميركية بعد تراجعها 7%، إثر افتتاح كارثي تراجعت فيه جميع مؤشرات "وول ستريت".

وخسر مؤشر "داو جونز" للأسهم الأميركية 2000 نقطة عند الافتتاح.

وقرر تعليق التداول بالبورصة الأميركية فور بدء المعاملات اليوم الاثنين، إذ نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بـ7%، مما أدى لوقف تلقائي لمدة 15 دقيقة جرى استحداثه بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

موضوع يهمك تراجعت أسواق السلع والأسهم في أنحاء العالم كافة، ولم يسلم من هذا التراجع الملاذات الآمنة مثل الدولار أو حتى الذهب الذي... كورونا أم النفط.. ما الذي سحب أسواق العالم للانهيار؟ اقتصاد

وبلغ الدولار الأميركي أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 مقابل الين، بعد تعليق تداول الأسهم الأميركية.

ويشكل انهيار اتفاق أوبك والمخاوف من تفشي فيروس كورونا، عاملين رئيسيين في موجة الخسائر الحادة التي تضرب البورصات العالمية وأسواق المنطقة، لاسيما مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 30% وهي أكبر تراجعات يومية منذ عام 1991.

في الأسواق العالمية، تراجعت أسهم طوكيو بأكثر من 6%. في حين تراجعت السوق الأسترالية بأكثر من 7% لتمحو 88 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو ما يمثل أسوأ يوم للأسهم الأسترالية منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي أسواق المنطقة، تكبدت الأسواق الخليجية خسائر قوية لليوم الثاني على التوالي على خلفية انهيار أسعار النفط.

أما على صعيد العملات، فقد تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوياته في 14 شهرا.

وتراجع الدولار مقابل الين إلى أدنى مستويات منذ أكتوبر 2016.

ولأول مرة على الإطلاق، هبط عائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات تحت 0.5%.

بالمقلب الآخر، شهد الذهب مستويات هي الأعلى منذ عام 2012 عند قرابة الـ1700 دولار للأونصة.