خسائر حادة لأسهم الخليج.. والسعودية تقلص الخسائر لـ 7.7%

قلص مؤشر سوق الأسهم السعودية، خسائره التي بلغت 9% خلال الجلسة إلى مستوى 7.75% عند الإغلاق لينهي جلسة اليوم الاثنين، عند مستوى 6315 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال.

وهبط سهم أرامكو السعودية 5.5% إلى 28.3 ريال بتداولات إجمالية على السهم بلغت 938.8 مليون ريال.

وسجلت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تراجعات حادة في أبوظبي 8% إلى 4039 نقطة، ودبي 8.3% إلى 2078 نقطة.

وهبطت مؤشرات كل من بورصة الكويت الرئيسي 6% إلى 4245 نقطة، والبحرين 5.8% إلى 1471 نقطة، وقطر 9.7% إلى 8160 نقطة، ومسقط 5.6% إلى 3772 نقطة.

وكانت الأسواق الخليجية بدأت تعاملات اليوم الاثنين على هبوط حاد، وسط تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا.

وبعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، هبط مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 10.29% إلى 5158.69 نقطة.

واستهلت الأسهم الإماراتية تعاملات الأسواق الخليجية على هبوط حاد، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.71% إلى 4054.92 نقطة بعد مرور 40 دقيقة من التداولات، فيما تراجع سوق دبي للأوراق المالية بنسبة بلغت 9% إلى 2062.07 نقطة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بعد مرور نحو 5 دقائق من التداولات بنسبة بلغت 9.13% إلى 6221.18 نقطة.

ولم تنجو أية أسهم من التراجعات، وكان سهم شركة أرامكو ضمن قائمة أكبر التراجعات، إذ فقد السهم 10% من قيمته ليصل إلى 27 دولارا. وتراجعت بنفس النسبة أيضا أسهم مبكو وأسمنت السعودية وأسترا الصناعية والتموين.

وقف تداولات الكويت

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، اليوم الاثنين، أنه تم وقف التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول اليوم مع إلغاء مزاد الإغلاق، بعد هبوط مؤشر السوق بنسبة هي الأكبر بين الأسواق الخليجية.

وأضافت، في بيان، أن هذا الوقف جاء بعد انخفاض مؤشر السوق الأول إلى أكثر من 10%.

وأكدت في الوقت ذاته أن وقف التداول في السوق الأول لا يؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيسي إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله.

ويأتي هذا وسط هبوط الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، على نحو حاد، وقاد التراجع الأسهم اليابانية التي نزلت مؤشراتها بنسبة تجاوزت 6%.

وبحلول الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6.01% إلى 19495 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسط نطاقا بنسبة 5.75% إلى 1386.59 نقطة.

خفض إنتاج النفط

وفي الصين، تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة وصلت 3% إلى 2943.27 نقطة، كما تراجع مؤشر سي أس أي 300 بنسبة بلغت 3.12% إلى 4009.23 نقطة.

وعلى صعيد أسوق السلع، هبطت أسعار النفط، بعد فشل "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف.

وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولارا، اليوم الإثنين، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%. وانخفض الخام الأميركي الخفيف بنسبة تجاوزت 30%؜ إلى مستوى 28.77 دولار.

ولم يسلم الذهب أيضا من التراجعات، لكنها كانت طفيفة مقارنة بباقي السلع الأخرى إذ لم يستطع المكوث كثيرا عند مستوى 1700 نقطة، ليفقد 0.51% لتصل العقود الفورية إلى 1662.4 دولار للأونصة، فيما تراجعت الأسعار الفورية بنسبة 0.55% إلى 1664.61 نقطة.