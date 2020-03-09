الأسهم الخليجية تلحق بالآسيوية.. والتراجعات تصل 10%

بدأت الأسواق الخليجية تعاملات اليوم الاثنين على هبوط حاد، وسط تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا.

وبعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، هبط مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 10.29% إلى 5158.69 نقطة.

واستهلت الأسهم الإماراتية تعاملات الأسواق الخليجية على هبوط حاد، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.71% إلى 4054.92 نقطة بعد مرور 40 دقيقة من التداولات، فيما تراجع سوق دبي للأوراق المالية بنسبة بلغت 9% إلى 2062.07 نقطة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بعد مرور نحو 5 دقائق من التداولات بنسبة بلغت 9.13% إلى 6221.18 نقطة.

ولم تنجو أية أسهم من التراجعات، وكان سهم شركة أرامكو ضمن قائمة أكبر التراجعات، إذ فقد السهم 10% من قيمته ليصل إلى 27 دولار. وتراجعت بنفس النسبة أيضا أسهم مبكو وأسمنت السعودية وأسترا الصناعية والتموين.

ويأتي هذا وسط هبوط الأسواق الآسيوية، اليوم الاثنين، على نحو حاد، وقاد التراجع الأسهم اليابانية التي نزلت مؤشراتها بنسبة تجاوزت 6%.

وبحلول الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6.01% إلى 19495 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسط نطاقا بنسبة 5.75% إلى 1386.59 نقطة.

وفي الصين، تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة وصلت 3% إلى 2943.27 نقطة، كما تراجع مؤشر سي أس أي 300 بنسبة بلغت 3.12% إلى 4009.23 نقطة.

وعلى صعيد أسوق السلع، هبطت أسعار النفط، بعد فشل "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف.

وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولارا، اليوم الإثنين، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%. وانخفض الخام الأميركي الخفيف بنسبة تجاوزت 30%؜ إلى مستوى 28.77 دولار.

ولم يسلم الذهب أيضا من التراجعات، لكنها كانت طفيفة مقارنة بباقي السلع الأخرى إذ لم يستطع المكوث كثيرا عند مستوى 1700 نقطة، ليفقد 0.51% لتصل العقود الفورية إلى 1662.4 دولار للأونصة، فيما تراجعت الأسعار الفورية بنسبة 0.55% إلى 1664.61 نقطة.