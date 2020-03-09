تغطية طرح سليمان الحبيب 83 مرة بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال

أعلنت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أن عملية طرح أسهم المجموعة للاكتتاب العام تمت بنجاح يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وقطاع الرعاية الصحية عموماً وفي مستقبل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تحديداً.

وقد انتهت فترة اكتتاب الأفراد بنهاية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 مارس 2020، حيث تم تخصيص 5.25 مليون سهم عادي (تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم) لشريحة المكتتبين الأفراد.

وقد بلغ عدد المكتتبين الأفراد 224,437 مكتتبا، طلبوا الاكتتاب بما قيمته 1.9 مليار ريال سعودي تقريباً من أسهم الطرح الخاصة بشريحة المستثمرين الأفراد والبالغ عددها 5.25 مليون سهم بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، أي بنسبة تغطية قدرها 710%.

تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب

وبالتالي، سيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد، وبعد ذلك سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على قيمة طلب كل مكتتب إلى إجمالي قيمة الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها أي بنسبة تخصيص تبلغ 8.6% تقريباً. وعليه، سيتم خفض عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لشريحة المستثمرين من المؤسسات لتصبح 47.25 مليون سهم (تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم)، ومن المتوقع أن يتم إنهاء إجراءات رد الفائض اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020م.

كما كشفت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية أنه بذلك تم الاكتتاب بكامل أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم والتي تقدر قيمتها بـ 2.6 مليار ريال سعودي تقريباً وذلك بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، والذي يمثل الحد الأعلى من النطاق السعري المستخدم خلال فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب. وعليه، بلغت نسبة التغطية النهائية من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد 8,270% (83 مرة) بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال سعودي، وذلك على النحو التالي:

شريحة المؤسسات:



• المستثمرون المحليون: 195.4 مليار ريال سعودي (74.4 مرة)، شاملاً ذلك جميع قيمة الطلبات الواردة من المؤسسات الحكومية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم والصناديق العامة.

أما فيما يتعلق بالطلبات الواردة من الصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، فلم يتم تضمين قيمة جميع الطلبات بل تم تسجيلها بناء على صافي قيمة الأصول، حيث فاقت الطلبات الواردة الفعلية من هذه الفئة قيمة الطلبات التي تم تضمينها في هذا البند بشكل كبير. وقد بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين 1,503 مستثمرين.

• المستثمرون الخليجيون: 10.8 مليار ريال سعودي (4.1 مرة)، شاملاً ذلك صناديق الاستثمار والشركات الخليجية، والبالغ عددهم 72 مستثمرا.

• المستثمرون الأجانب: 9.0 مليار ريال سعودي (3.4 مرة)، شاملاً ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة من الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية الأجنبية واتفاقيات المبادلة، والبالغ عددهم 58 مستثمرا.

شريحة الأفراد:

• المستثمرون الأفراد: 1.9 مليار ريال سعودي (7.1 مرة من حجم الطرح المخصص لهم، أو 0.7 مرة من إجمالي حجم الطرح)، تم ضخها من قبل أكثر من 224 ألف مستثمر.

وسيتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في وقت قريب بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية "تداول".