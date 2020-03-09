صندوق جدوى ريت: تعليق عقد إيجار فندق ثروات وتأثير سلبي محتمل

أعلنت شركة جدوى للاستثمار تلقيها إخطارا بتعليق عقد إيجار فندق ثروات الأندلسية - أحد عقارات صندوق جدوى ريت الحرمين - نظراً لوجود ظرف قاهر متمثل بإيقاف العمرة مؤقتاً بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن فترة تعليق الإيجار مؤقتة لحين صدور توجيهات من الجهات المختصة برفع الإيقاف.

كما تلقى مدير الصندوق إشعاراً آخر يختص بنفس العقار، حيث قام المستأجر بتاريخ 9 مارس بفسخ عقد الإيجار المبرم وذلك نظراً لتغير ظروف سوق الضيافة في مكة المكرمة.

وذكرة أن نهاية العقد ستكون في تاريخ 13/07/1442هـ ما يعادل مدة اثنا عشر شهراً من تاريخ الإخطار. علماً بأن مدة عقد الإيجار الإلزامية تنتهي في تاريخ 30/12/1441هـ. وسيقوم مدير الصندوق بدراسة عروض تشغيل وتأجير العقار خلال فترة الإخطار وسيتم الإعلان عنها بعد أخذ الموافقات اللازمة.

ومن المتوقع أن يكون لإيقاف العمرة مؤقتاً أثراً سلبياً على عوائد الصندوق. أما بالنسبة لفسخ العقد فإن أثره يعتمد بشكلٍ رئيسي على أداء سوق الضيافة في مكة المكرمة حينها.