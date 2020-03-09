170 مليار دولار تبخرت من بورصة لندن خلال دقائق

تبخرت أكثر من 130 مليار جنيه استرليني (170 مليار دولار أميركي) من بورصة لندن خلال دقائق معدودة صباح الاثنين، وذلك على وقع تصاعد وتيرة المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" والتراجع الحاد في أسعار النفط.

موضوع يهمك أعلنت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات... تغطية طرح سليمان الحبيب 83 مرة بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال أسواق المال

وسجلت بريطانيا اليوم الاثنين رابع حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس الذي يُشكل حالة من الرعب في أوساط السكان على مستوى البلاد، كما ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس في بريطانيا إلى 319 حالة، لتكون الساعات القليلة الماضية هي الأسرع في تسجيل الإصابات على الإطلاق منذ ظهور الفيروس.

وتراجعت كافة مؤشرات الأسهم في لندن، حيث أغلق المؤشر الرئيس "فوتسي 100" الذي يضم أكبر وأهم 100 شركة على تراجع بنسبة 7.7% بعد أن فقد نحو 500 نقطة ليغلق دون الستة آلاف نقطة، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ سنوات.

وخلال الدقائق الأولى من صباح الاثنين، كان مؤشر "فوتسي 100" قد خسر أكثر من 130 مليار جنيه استرليني، في واحدة من أقسى الخسائر التي يتكبدها منذ سنوات.

وقالت تقارير صحافية بريطانية اطلعت عليها "العربية.نت" إن أسعار النفط تراجعت بفعل المخاوف من أن يؤدي انتشار "كورونا" إلى ضعف في الطلب العالمي، كما أن أسواق الأسهم منيت بهذه الخسائر القاسية بعد أن تصاعدت وتيرة المخاوف من الإجراءات الاحترازية التي بدأت دول العالم باتخاذها من أجل مكافحة انتشار الفيروس، ومن بينها قيود على السفر وإغلاق بعض المنشآت والمصانع، وهو ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي إذا استمر لمدة طويلة.

وبحسب محلل مالي تحدث لقناة تلفزيونية بريطانية فإن "المستثمرين يلجأون في أوقات الأزمات إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية، وهو ما أدى إلى هبوط في أسواق الأسهم.

وسجلت شركات الطاقة العالمية أسوأ الخسائر -بحسب ما تابعت "العربية.نت"- متأثرة بهبوط أسعار النفط، حيث تراجع سهر شركة "بريتيش بيتروليوم" البريطانية بنسبة 24%، أما "شل" الألمانية فخسرت خمس قيمتها السوقية خلال جلسة تداولات الاثنين.