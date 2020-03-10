الأسهم الأوروبية تعوض جزءاً من خسائرها مع ارتفاع سعر النفط

انضمت الأسهم الأوروبية لقائمة الأسهم التي شهدت ارتفاعاً في قيمتها، حيث عوضت الأسهم الأوروبية جزءا من خسائرها الفادحة في الجلسة السابقة.

وساهم ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز في تخفيف حالة القلق حيال الاثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وكسب المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6% بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش وهو جزء بسيط من خسائر أمس البالغة 7%.

وقاد قطاع النفط الفرعي في أوروبا المكاسب مرتفعا 3.6% مع تعافي الخام 5% إثر أكبر هبوط في يوم واحد منذ نحو 30 عاما.

وساهمت أنباء الشركات في الصعود، وزاد سهم إنفينيون تكنولوجيز الألمانية لصناعة الرقائق 3.3 %، بعدما ذكر مسؤولون أميركيون أنه ليس ثمة مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب صفقتها المقترحة للاستحواذ على شركة سايبرس سيميكوندكتورز الأميركية في صفقة بقيمة عشرة مليارات دولار.