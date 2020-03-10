الدولار ينتعش مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأميركية

عاد الدولار للارتفاع اليوم الثلاثاء بعد أن تكبد خسائر ضخمة مقابل الين واليورو والفرنك السويسري، إذ تحول المستثمرون للتحلي بالأمل في أن صناع السياسات حول العالم سينفذون إجراءات تحفيزية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وساعد ذلك في التراجع عن مسار أمس الاثنين على الرغم من أن مستوى 104 ينات للدولار لم يُعد العملة اليابانية بعد لما فوق مستوى 105 الذي شهدته قبل هذا الأسبوع.

وبدأ الدولار في الارتفاع مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وعائدات سندات الخزانة بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء بشأن إجراءات اقتصادية ردا على أثر انتشار المرض.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أيضا، إن البيت الأبيض سيجتمع مع المسؤولين التنفيذيين للبنوك هذا الأسبوع في مؤشر على أن الحكومة الأمريكية ستطبق إجراءات لمواجهة مع أثر انتشار كورونا.

وهوى الدولار أمس الاثنين إثر انخفاض كان الأكبر في يوم واحد في أسعار النفط منذ حرب الخليج في 1991 بسبب حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وأمام سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.2%إلى 95.613 وزاد 1.9%أمام الين إلى 104.28 في صعود كبير عما سجله أمس الاثنين والذي كان 101.18.

كما تذبذبت قيمة الين مقابل عملات كبرى مثل اليورو والدولار الأسترالي بعد أن ألمح مسؤولون في بنك اليابان المركزي إلى استعدادهم لتكثيف لتحفيز إذا اقتضت الضرورة قبل اجتماع بشأن السياسات الأسبوع المقبل.

وتراجع اليورو مقابل الدولار 0.4%إلى 1.1385 دولار.

وارتفع الدولار أمام الجنيه الاسترليني 0.5%إلى 1.3067 دولار.