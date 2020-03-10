هل شاهدنا الأسوأ في سوق المال أم للحديث بقية؟

ما كادت تبدأ الأسواق الأميركية تداولاتها لأول أيام الأسبوع حتى تم وقف التداول بعد أن تسابقت الأسهم في سباق محموم نحو الهاوية، والنتيجة أسوأ تراجعات تشهدها الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية.

فقد تراجع مؤشر داو جونز بنسبة فاقت الـ7% عند الافتتاح.

ونتج عن ذلك تفعيل وقف التداول أوتوماتيكياً لـ15% في محاولة لوقف التراجعات.

ولكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة مخاوف المستثمرين واستمرت التراجعات، فما كانت النتيجة إلا أن خسر مؤشر داو جونز 7.8% عند الإغلاق أو ما يعادل 2000 نقطة.

قطاع الطاقة الأميركي يتلقى خسائر حادة

مؤشرا نازداك وS&P هما الآخران تراجعا بأكثر من 7% عند الإغلاق في أسوأ سيناريو منذ الأزمة المالية العالمية.

إلى ذلك، تكبدت أسهم قطاع الطاقة الأميركية أكبر الخسائر بعد تراجعات أسعار النفط بأكثر من 30% يوم أمس.

وهبطت أسهم شيفرون بـ15%، في حين أغلق سهم شركة هاليبيرتون للخدمات النفطية على تراجع بـ37%.

كما خسرت شركة ماراثون لمحطات الوقود ما يقرب من نصف قيمتها يوم أمس حيث وصلت خسائرها إلى 46%.

320 مليار دولار خسائر أكبر 5 شركات أميركية للتكنولوجيا

بدورها، تلقت شركات التكنولوجيا أيضا خسائر حادة، حيث خسرت أكبر 5 شركات أميركية للتكنولوجيا 320 مليار دولار من قيمتها، APPLE كانت على رأس القائمة بأكثر من 100 مليار دولار.

وفي محاولة منه لتجنب الأسوأ، أكد الرئيس الأميركي ترمب أنه سيعلن اليوم عن اتّخاذ إجراءات اقتصادية طارئة لمساعدة المتضررين من الفيروس، بالإضافة إلى وقف انتشاره ودعم الشركات الأميركية وهو ما انعكس على العقود الآجلة للأسواق المالية، فهل انتهت الأزمة؟