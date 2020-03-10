عطاء التعليمية تستحوذ على مدارس الفلاح بـ50 مليون ريال

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الثلاثاء، عن استحواذها على كامل حصص شركة الفلاح الأهلية مقابل 50 مليون ريال.

كما أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية شراء كامل حصص شركة الفلاح، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بالاندماج والاستحواذ، لتعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي "عطاء".

وقالت عطاء إن صفقة الاستحواذ تمت خلال تمويل بنكي، كما تم تقييم قيمة صفقة الاستحواذ بعد أعمال الفحص المالية والقانونية والإدارية النافية للجهالة.

وتمتلك شركة الفلاح الأهلية، مجمع مدارس الفلاح التعليمي"المجمع" بمدينة الرياض، لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية.

وشهدت إيرادات "الفلاح" انخفاضات متتالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغت 19.673مليون في 2017، مقابل 17.065مليون في 2018، و16.608مليون ريال سعودي في 2019، كما بلغ صافي الدخل لهذه الأعوام 5.869 مليون، 3.368 مليون، 3.461 مليون ريال على التوالي.

وتوقعت "عطاء" أن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداء من الربع الرابع للعام المالي الحالي.