خفض غير متوقع لفائدة بنك إنجلترا يهوي بالإسترليني

محا الجنيه الإسترليني مكاسبه المبكرة بعد خفض غير متوقع لسعر الفائدة من بنك إنجلترا المركزي اليوم الأربعاء.

في حين استأنف الدولار هبوطه أمام عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري بفعل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وبلغ الإسترليني 1.2873 دولار في أحدث سعر له، دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق لكنه هوى عن ذروة اليوم 1.2937 دولار بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أغسطس آب 2016، بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 0.25%.



وفي هذا السياق، قال محلل سوق الصرف لدى بنك سنغافورة موه سيونغ سيم، "الأسواق كانت تتوقع أكثر من 25 نقطة أساس، لكن ليس 50 نقطة أساس كاملة".



وتابع قائلاً: "بيد أنها ليست مفاجأة من حيث أن السوق كانت تتوقع نوعا ما أن يتحالف البنك مع حكومة بريطانيا... يبدو أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس قد يشي لنا بأن نتوقع شيئا كبيرا بعض الشيء على صعيد الميزانية نفسها".



وفقد الدولار 0.9% ليسجل 104.67 ين، منخفضا أكثر من ين كامل عن ذروة أمس الثلاثاء البالغة 105.915 ين.



وارتفع الفرنك السويسري 0.65% إلى 0.9335 فرنك للدولار، في حين صعد اليورو 0.6% مسجلا 1.1349 دولار.