رئيس بورصة مصر للعربية: تذبذب السوق قصير ولن نغير استراتيجيتنا

قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن التذبذب الذي تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، "أمر قصير الأجل، مآله للتغير على المدى المتوسط".

وأضاف في تصريحات للعربية أن البورصة ماضية في خططها بشأن إعادة هيكلة المشروعات الصغيرة وإنشاء بورصة لتداول السلع الحاضرة.

وأضاف أن القرار الذي جرى اتخاذه لدعم السوق خلال تلك الفترة، هو تسهيل عملية شراء الشركات لأسهمها من البورصة (أسهم خزينة)، وهو ما أثمر عن تقدم 5 شركات مدرجة لشراء أسهمها.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية في الدقائق الأولى من التداولات بنسبة 0.77% ليصل إلى 11286.26 نقطة.

وأمس الثلاثاء أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتهتا متراجعة بشكل حاد في ختام تعاملات أمس، تزامنا مع التراجعات التي أصابت أسواق المال العربية والخليجية، مع تزايد مخاوف انتشار فايروس كورونا.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 33 مليار جنيه، ليسجل 594 مليار جنيه، مقارنة بـ627 مليار جنيه، أمس.

وتراجع المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 7.31% ليصل إلى 10983.48 نقطة، بينما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70) بنسبة 5.04%، ليغلق عند 1083.43 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 5.71 %، ليغلق عند مستوى 1167.19 نقطة.