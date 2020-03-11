تأجيل حزمة التحفيز الأميركية ترفع الذهب 0.8%

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، إذ نالت الشكوك بشأن برنامج تحفيز اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا من الإقبال على المخاطرة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1661.40 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل نحو 2% أمس الثلاثاء فعل الآمال في إجراءات تحفيز عالمية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1661.80 دولار.

وجرت مفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس، يوم الثلاثاء، من أجل دعم الاقتصاد الأميركي وأجور الأميركيين في مواجهة تأثير الفيروس، لكن لا توجد بادرة اتفاق حتى الآن.

وقالت مارجريت يانج يان المحللة في سي.ام.سي ماركتس "شهية المخاطرة تعكرت. السوق خاب أملها كثيرا من تأجيل ترمب حزمة التحفيز، التي وعد بها الثلاثاء".

وتراجعت الأسهم الآسيوية والمؤشرات الآجلة للأسهم الأميركية مع تنامي الشكوك إزاء حزمة التحفيز من واشنطن مما بدد قوة الدفع التي قادت لصعود في وقت سابق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.8% الي 2401.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى 874.28 دولار. وزادت الفضة 1% إلى 17.02 دولار للأوقية.