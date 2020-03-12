أسهم طيران أوروبا تهوي بعد حظر أميركا.. وأزمة القطاع تتفاقم

هوت مؤشرات الأسواق اليوم خاصة أسهم شركات الطيران الأوروبية بعد أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع حركة الطيران بين الولايات المتحدة وأوروبا باستثناء بريطانيا لمدة ثلاثين يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا.

الخسائر شملت شركات قطاع الرحلات والترفيه أيضا والتي انخفضت بأكثر من 10%.

سهم شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" هبط بنسبة 11.4%، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، كما هبط سهم "آير شاتل النرويجية" 16%.

وبلغت خسائر سهم الخطوط الجوية البريطانية 10.7%، قبل أن يعود ويقلص هذه الخسائر إلى 4.4%.

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وتراجع سهم لوفتهانزا بنسبة 6.99%، إلى مستوى 9.48 يورو، فيما هوى سهم شركة IAG بنسبة 7.28%.

وتفاقمت خسائر مؤشرات الأسهم الأميركية حيث خسر Dow Jones نحو 6%، ليدخل فعليا في سوق هابطة، بعدما تراجع بـ20%، من القمة التي بلغها في فبراير الماضي.

وانعكست الخسائر اليوم في كافة الأسواق العالمية فيما أغلق S&P 500 على انخفاض بنحو 5%.

كذلك قال ترمب إنه سيتم تأجيل تحصيل الضرائب على الأفراد والشركات لدعم السيولة في الأسواق، مضيفا أنه سيطلب توفير قروض بقيمة خمسين مليار دولار بفائدة منخفضة لدعم الشركات الصغيرة.