الوباء ينشر الذعر.. خسائر أسهم أوروبا تتجاوز 5% والآسيوية 4%

بدأت الأسواق الأوروبية، تداولات اليوم الخميس، على تراجع حد تجاوز 5%، بعد حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على الرحلات القادمة من دول أوروبا باستثناء بريطانيا، وجاء ذلك أيضا بعد أن شهدت الأسهم الأميركية والأوروبية تراجعا حادا أمس، كما ساهمت زيادة المخاوف بشأن فيروس كورونا الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء أمس، في تصاعد قلق المستثمرين تجاه أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 5.61% ليصل إلى 9852 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5.47% إلى 5558 نقطة، كما تراجع كاك الفرنسي بنسبة 5.4% إلى 4360.73 نقطة. وشهدت مؤشر يورو ستوكس 50 تراجعا قدره 5.5% إلى 2745 نقطة.

وبنهاية تداولات الأسواق الآسيوية، تراجعت أسواق اليابان والصين وأستراليا خلال تداولات اليوم الخميس، وهبط مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4.4% إلى 18559.63 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس في بورصة طوكيو بنسبة 4% إلى 1327 نقطة.

وفي الصين، تراجع مؤشر هانج سينج بنسبة 3.66% إلى 24309 نقطة، كما تراجع مؤشر سي إس أي 300 بنسبة 1.92% ليغلق عند 3950.91 نقطة.

وفي استراليا، تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 200 بنسبة 7.36% ليصل إلى 5304.6 نقطة.

وتراجعت العقود المستقبلية لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3.47% إلى 2645.25 نقطة، كما تراجعت العقود المستقبلية لمؤشر ناسداك بنسبة 3.65% إلى 7711.75 نقطة.

بنهاية تداولات أمس، وهوت بورصة وول ستريت، دافعة المؤشر داو جونز الصناعي إلى زيادة خسائره إلى 20% في شهر واحد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008.

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وأنهى داو جونز جلسة التداول منخفضا 1464.94 نقطة، أو 5.86 %، إلى 3553.22 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 140.85 نقطة، أو 4.89 بالمئة، ليغلق عند 2741.38 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 392.20 نقطة، أو 4.7%، إلى 7952.05 نقطة.