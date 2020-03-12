أسبوع دام في بورصة مصر.. والخسائر 44 مليار جنيه

عمقت البورصة المصرية خسائرها خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متأثرة بالهبوط العنيف الذي طال أسواق المال العالمية والعربية، مع استمرار تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري، أمس الأربعاء، إذ أن الخميس عطلة في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الحالي، الذي اقتصر على 4 جلسات فقط، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 44.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 6.93%، وذلك بعدما هوى من مستوى 644.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 599.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 9.35% بعدما فقد نحو 1153 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، منخفضاً من مستوى 12347 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11194 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 6.48% فاقدا نحو 76 نقطة وذلك بعدما تراجع مستوى 1172 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1096 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي انخفض بنسبة 7.42% فاقدا نحو 94 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1266 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1172 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد تعاملات أمس الأربعاء، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها في المربع الأخضر مدعومة باستمرار تعافي أسواق المال العالمية، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وربح رأسمال السوقي لأسهم للشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 599.7 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 4.3 مليار جنيه.

وفيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بشكل هامشي بلغت نسبته 0.05%، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.42%، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.52%.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 94 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 34 شركة عند مستوى الإغلاق السابق.