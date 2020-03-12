خسائر أسبوعية قاسية تخطت 22% في الأسواق الخليجية

هوت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في نهاية تعاملات اليوم الخميس لتعمق خسائرها الأسبوعية تخطت في بعض الأسواق 20%، مقتفية أثر البورصات العالمية الأخرى.

وفي نهاية جلسة الخميس، هبط مؤشر سوق دبي المالي 7.96% إلى 2032 نقطة، مع تراجع كافة الأسهم المتداولة بالسوق، فيما انخفض المؤشر خلال أسبوع بنسبة 22%.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.40% إلى 3922 نقطة لينهي الأسبوع متراجعا بنسبة 20%.

وخسر مؤشر السوق الرئيسية السعودي "تاسي" 2.98% ليصل إلى 6357 نقطة.

وأنهى مؤشر تاسي تعاملات الأسبوع متراجع بنسبة 14.9%، في أكبر نسبة تراجع أسبوعية منذ فبراير 2011.

والتداولات في بورصة الكويت معطلة خلال أسبوعين حتى 29 مارس الجاري. وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 5.55%، والبحرين بنسبة 0.27%.

يأتي هذا بعد تراجع أسواق اليابان والصين وأستراليا خلال تداولات اليوم الخميس، بعد أن شهدت الأسهم الأميركية والأوروبية تراجعا حادا أمس، كما ساهمت زيادة المخاوف بشأن فيروس كورونا الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء أمس، في تصعيد قلق المستثمرين تجاه أسواق الأسهم.

بنهاية تداولات أمس، وهوت بورصة وول ستريت، دافعة المؤشر داو جونز الصناعي إلى زيادة خسائره إلى 20% في شهر واحد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008.