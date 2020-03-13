بعد أسوأ يوم.. أسهم أوروبا تعاود الصعود بهذه الدوافع

عاودت أسواق الأسهم الأوروبية الارتفاع، الجمعة، من أسوأ يوم لها على الإطلاق، إذ ساعدت إشارات بحزمة تحفيز أميركية في تهدئة المخاوف بشأن صدمة اقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4% عقب أن هوى 12% الخميس بفعل تصاعد المخاوف بشأن أزمة سيولة بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومحا الانهيار ما يزيد عن تريليون دولار من قيمة الشركات الأوروبية ونزل بالمؤشر "إم.إس.سي.آي" العالمي بقوة إلى سوق هابطة، لكن المعنويات استقرت اليوم بعد مؤشرات على أن الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة سرعان ما سيتفقون على حزمة تحفيز.

وقفز سهم روش السويسرية لصناعة أنظمة التشخيص 4.7% بعد أن أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية ترخيصا طارئا لاختبار أسرع لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا توصلت إليه الشركة.

وارتفع سهم وايركارد الألمانية للمدفوعات 17.3% ليتصدر قائمة الأسهم الصاعدة على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قال إن "كيه.بي.إم.جي" للتدقيق خلصت إلى عدم وجود تلاعب في البيانات المالية للشركة.