سيولة أميركية ضخمة لتهدئة أسواق الأسهم

تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح انهيار السوق، الخميس، بضخ ضخم للسيولة يقول بعض المحللين إنه قد يشير إلى إجراءات أعمق من البنك المركزي الأميركي من أجل تنشيط الاقتصاد وجلب الاستقرار إلى النظام المالي.

وقال بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، إنه سيتيح 1.5 تريليون دولار لأسواق قروض ليلة واحدة هذا الأسبوع ويبدأ شراء تشكيلة واسعة من سندات الخزانة الأميركية في إطار مشترياته الشهرية، في تحول ينبئ بأنه قد يشرع في استخدام أدوات إدارة الأزمات على نحو أسرع مما كان مخططا له.

وقال إبراهيم رهبري، كبير استراتيجيي سوق الصرف لدى سيتي، في مذكرة إلى العملاء الخميس: "من المرجح أن يبذل مجلس الاحتياطي المزيد قريبا، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى الصفر على الأرجح".

عرض البنك المركزي 500 مليار دولار من خلال تسهيل إعادة الشراء لثلاثة أشهر يوم الخميس وسيطرح 500 مليار دولار إضافية من تسهيلات إعادة الشراء لشهر واحد ومثلها لثلاثة أشهر يوم الجمعة.