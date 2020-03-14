بورصة الكويت تستأنف تداولاتها اليوم و5% حد أقصى للهبوط

أعلنت شركة بورصة الكويت أنه ابتداء من اليوم الأحد الموافق 15 مارس سيتم تحديث فاصل تداول الأسهم وذلك بتخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة "–10%" إلى نسبة "–5%" نزولاً، مع المحافظة على نسبة 10% صعودا، حيث وافقت هيئة أسواق المال على هذا التعديل.

وجاء القرار سعياً من منظومة سوق المال الكويتي بمواكبة المتغيرات المتسارعة بما يصب في مصلحة المستثمرين، وذلك نظراً لحالة الاضطراب التي يشهدها التداول في السوق وغيرها من أسواق المال الإقليمية والعالمية نتيجة للمخاوف التي أثارها تفشي فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من انهيار في أسعار النفط عالمياً، مما أدى إلى حالة من التذبذب الشديد في أسعار الأسهم المدرجة وما ترتب عليها من وقف التداول في السوق.

وذكر البيان "لما كانت قواعد البورصة تتيح لها التدخل في مثل هذه الظروف من أجل حماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية لمثل هذه الظروف، فقد قررت بورصة الكويت تعديل الحدود السعرية المتعلقة بإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم، وذلك بتخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة "-10%" إلى نسبة "5–%" نزولاً مع المحافظة على نسبة 10% صعودا، علماً بأن تطبيق هذه القواعد لن يؤثر على فواصل المؤشر المعمول بها حالياً".

وفي حال انخفاض أو ارتفاع أي ورقة مالية، سيتيح هذا القرار للمتعاملين إدخال أوامر البيع أو الشراء بعد وقف الورقة لمدة دقيقتين يجري خلالها مزاد لتحديد سعر مرجعي جديد مع إعطاء الأولوية في الأوامر حسب النظام المعمول به حالياً. ولا يتم إدخال كميات في هذا المزاد تقل عن الكمية الدنيا للسهم (NMS) المحددة بنسبة من معدل كمية التداول اليومي.