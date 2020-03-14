حزمة طوارئ بـ 50 مليار دولار تقفز بالأسهم الأميركية

صعدت الأسهم الأميركية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة الجمعة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، وإن لم يحل ذلك دون خسائر أسبوعية حادة للمؤشرات الرئيسية.

وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من 6% في المعاملات المبكرة، ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55% على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترمب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كل المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا 8% على الأقل للأسبوع بأكمله.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1985 نقطة بما يعادل 9.36% ليصل إلى 23185.62 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 230.38 نقطة أو 9.29% مسجلا 2711.02 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 673.07 نقطة أو 9.35% إلى 7874.88 نقطة.