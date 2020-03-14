كورونا يعصف بالعملات الرقمية.. الخسائر صادمة

تكبدت سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين، خسائر صادمة وعنيفة، خاصة مع تفشي فيروس "كورونا" وتحوله إلى وباء عالمي.

وتشير الأرقام إلى أن القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة فقدت منذ نهاية شهر فبراير الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم، نحو 162.3 مليار دولار من قيمتها السوقية بنسبة خسائر بلغت نحو 43.7%، حيث هوت قيمتها الإجمالية من مستوى 289 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 162.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

واستحوذت أشهر 5 عملات رقمية بقيادة "بتكوين" على ما يقرب من 105.1 مليار دولار، بنسبة 64.75% من إجمالي الخسائر التي حققتها العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

على صعيد العملات الرقمية، هوت عملة "بتكوين" الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 42.96% خاسرة نحو 4264 دولار بعدما تراجعت قيمتها من مستوى 9924 دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 5660 دولار في تعاملات صباح اليوم.

وانخفضت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 180.9 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 103.4 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، خاسرة نحو 77.5 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.08%. وبذلك تستحوذ "بتكوين" على حصة سوقية تقدر بنحو 63.55% من إجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 47.75% من إجمالي خسائر سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

وبخسائر ضخمة جاءت عملة "إيثريوم" في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بعد عملة "بتكوين"، حيث هوت "إيثريوم" بنسبة 50.59% خاسرة نحو 138 دولاراً، بعدما تراجعت قيمتها من 273 دولار في نهاية يناير الماضي إلى نحو 135 دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

كما انخفضت قيمتها الإجمالية من مستوى 30 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 14.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم لتفقد نحو 15.2 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 50.66%. وبذلك تستحوذ العملة على حصة سوقية تقدر بنحو 9.09% من إجمالي سوق العملات الرقمية في الوقت الحالي.

في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية، جاءت عملة "إكس أر بي" بعدما سجلت خسائر بلغت نسبتها 42.9% بعدما هوت قيمتها من مستوى 0.282 دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 0.161 دولار خاسرة نحو 0.161 دولار.

كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 12.3 مليار دولار في نهاية يناير الماضي لتسجل نحو 7 مليارات دولار في تعاملات صباح اليوم خاسرة نحو 5.3 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 43.08%.

وانخفضت عملة "بتكوين كاش" التي جاءت في المركز الرابع من حيث القيمة السوقية، بنسبة 55.11% خاسرة نحو 221 دولار وذلك بعدما هوى سعرها من مستوى 401 دولار في نهاية شهر يناير الماضي إلى نحو 180 دولار في تعاملات صباح اليوم.

على صعيد قيمتها السوقية الإجمالية، فقد انخفضت بنسبة 54.79% بعدما فقدت نحو 4 مليارات دولار متراجعة من مستوى 7.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 3.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

في المركز الخامس من حيث القيمة السوقية، حلت عملة "بتكوين إس في" والتي سجلت خسائر بلغت نسبتها 58.5% فاقدة نحو 172 دولار وذلك بعدما هوى سعرها من مستوى 294 دولار في نهاية يناير الماضي إلى نحو 122 دولار في تعاملات صباح اليوم.

كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 58.5% خاسرة نحو 3.1 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها من 5.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 2.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.