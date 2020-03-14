هذه أنشط 10 شركات وساطة مالية في مصر

أظهر التقرير الأسبوع للبورصة المصرية إلى تصدر "المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية"، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضي.

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وأشارت البيانات إلى أن الشركة استحوذت على تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 797.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.3%.

وفي المركز الثاني جاءت شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في الأوراق المالية، مع استحواذها على إجمالي تداولات بلغت قيمتها نحو 542.6 مليون جنيه لتستحوذ بذلك على حصة سوقية بنسبة 11.7%. فيما حلت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث مع استحواذها على إجمالي تداولات بلغت نحو 527.6 جنيه، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية بنسبة 11.4%.

وجاءت شركة "برايم" لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع مع استحواذها على تداول بلغت قيمتها نحو 390.2 مليون جنيه، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية تقدر بنسبة 8.5% من إجمالي تداولات السوق. وفي المركز الخامس جاءت شركة "فاروس" لتداول الأوراق المالية، حيث استحوذت على تداول بلغت قيمتها الإجمالية نحو 355.2 مليون جنيه لتحصل بهذا الرقم على حصة سوقية تقدر بنحو 7.7%.

وحلت شركة "أرقام" لتداول الأوراق المالية في المركز السادس، حيث سيطرت الشركة على تداولات بلغت قيمتها نحو 246.4 مليون جنيه، لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تقدر بنحو 5.3%. وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 223.8 مليون جنيه، جاءت شركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، مستحوذة بذلك على حصة تقدر بنحو 4.8%.

وفي المركز الثامن جاءت شركة "اتش سي لتداول الأوراق المالية" مع استحواذها على تداولات بقيمة 185.3 مليون جنيه، تدفعها إلى الاستحواذ على حصة سوقية تقدر بنحو 4%.

وجاءت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع مع استحواذها على تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 175.1 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نحو 3.8%. فيما حلت شركة "سيجما" لتداول الأوراق المالية، في المركز العاشر والأخير مع استحواذها على تداولات بقيمة 138.6 مليون جنيه، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية تبلغ نسبتها 3%.