بدء تداول أسهم سليمان الحبيب بالسوق السعودية الثلاثاء 

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الأحد، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة د.سليمان الحبيب للخدمات الطبية اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اليوم إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وأعلنت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، الأسبوع الماضي، أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 224,437 مكتتبا، طلبوا الاكتتاب بما قيمته 1.9 مليار ريال سعودي تقريباً من أسهم الطرح الخاصة بشريحة المستثمرين الأفراد والبالغ عددها 5.25 مليون سهم بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، أي بنسبة تغطية قدرها 710%.

وبالتالي، سيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد، وبعد ذلك سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على قيمة طلب كل مكتتب إلى إجمالي قيمة الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها أي بنسبة تخصيص تبلغ 8.6% تقريباً. وعليه، سيتم خفض عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لشريحة المستثمرين من المؤسسات لتصبح 47.25 مليون سهم (تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم)، ومن المتوقع أن يتم إنهاء إجراءات رد الفائض اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020.

وكشفت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية أنه بذلك تم الاكتتاب بكامل أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم والتي تقدر قيمتها بـ 2.6 مليار ريال سعودي تقريباً وذلك بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، والذي يمثل الحد الأعلى من النطاق السعري المستخدم خلال فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب. وعليه، بلغت نسبة التغطية النهائية من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد 8,270% (83 مرة) بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال سعودي.