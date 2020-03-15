بعد سوق أبوظبي..بورصة الأردن تخفض ساعات التداول احترازياً

أعلنت البورصة الأردنية تخفيض ساعات التداول من ساعتين إلى ساعة واحدة كإجراء احترازي، في ضوء التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

وأضافت البورصة، في بيان اليوم الأحد، أنها قررت أيضا تعديل نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها لتصبح 2.5% بدلا من 5% لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة.

موضوع يهمك قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأحد، إنها ستغلق قاعات التداول مؤقتاً وحتى إشعار آخر نظرا لتفشي فيروس كورونا... كورونا يغلق قاعات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق المال

وعزت القرارات إلى "مواجهة هذه الظروف وحالة عدم اليقين التي سادت في السوق وطالت المستثمرين ولتخفيف آثارها".

بدورها، كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أعلنت اليوم أيضاً، أنها ستغلق قاعات التداول مؤقتاً وحتى إشعار آخر نظرا لتفشي فيروس كورونا عالمياً.

وأضافت البورصة، في بيان، أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وبقية إمارات الدولة في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات العربية المتحدة.

وسجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها.