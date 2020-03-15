خسائر قاسية لبورصة مصر بـ32 مليار جنيه في دقائق

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على خسائر عنيفة مع تهاوي جميع المؤشرات بقيادة المؤشر الرئيسي الذي تراجع بأكثر من 8% بعد ساعة من بدء الجلسة.

وتشهد أسواق المال العالمية والعربية موجة من التراجعات في الفترة الماضية بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا واعتبار منظمة الصحة العالمية له كوباء.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 110 حالات حتى الآن بينهم 21 تم شفاؤها وعلى إثر ذلك تقرر تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال أول ساعة من بدء تداولات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 32.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 5.45%، وذلك بعدما هوى من مستوى 599.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي، إلى نحو 567 مليار جنيه خلال أول ساعة من جلسة اليوم.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 8.54% بعدما فقد نحو 956 نقطة منخفضاً من مستوى 11194 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 10238 نقطة في الوقت الحالي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.6% فاقداً نحو 51 نقطة، وذلك بعدما تراجع مستوى 1096 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1045 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي انخفض بنسبة 5.01% فاقداً نحو 58 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في البورصة نحو 26.47 مليون جنيه من خلال 8.8 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 1.08 ألف صفقة. وشهدت بداية جلسة اليوم ارتفاع أسعار سهمين فقط، مقابل تراجع أسعار أسهم نحو 69 شركة مدرجة، فيما استقرت أسعار أسهم 44 شركة عند مستوى أسعار إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.