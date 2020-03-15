تباين أداء البورصات الخليجية.. ومؤشر الكويت الأول يتراجع 7%

تباين أداء أسواق المال الخليجية في بداية تداولات الأسبوع، فبينما شهدت بورصات السعودية ومسقط ارتفاعا، شهدت أسواق أبوظبي ودبي والكويت تراجعا.

وبعد أقل من 30 دقيقة من التداولات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي السعودي "تاسي" بنسبة 0.17% إلى 6367.9 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.56% إلى 3754.6 نقطة، وصعد أيضا مؤشر البحرين بنسبة 0.36% إلى 1441.5 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.96%، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5% إلى 1929.76 نقطة، وذلك بعد مرور نحو ساعة ونصف من التداول.

وكان التراجع الأكبر من نصيب البورصة الكويتية الذي هبط مؤشر السوق الأول بها بنسبة 7.14% ليصل إلى 4867.51 نقطة. وتراجع أيضا مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.04% إلى 8233.39 نقطة.