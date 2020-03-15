كورونا يغلق قاعات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية

قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأحد، إنها ستغلق قاعات التداول مؤقتاً وحتى إشعار آخر نظرا لتفشي فيروس كورونا عالمياً.

وأضافت البورصة، في بيان، أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وبقية إمارات الدولة في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات العربية المتحدة.

وسجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها.

موضوع يهمك تباين أداء أسواق المال الخليجية في بداية تداولات الأسبوع، فبينما شهدت بورصات السعودية ومسقط ارتفاعا، شهدت أسواق أبوظبي... تباين أداء البورصات الخليجية.. ومؤشر الكويت الأول يتراجع 7% أسواق المال

ويتباين أداء أسواق المال الخليجية في بداية تداولات الأسبوع، فبينما شهدت بورصات السعودية ومسقط ارتفاعا، شهدت أسواق أبوظبي ودبي والكويت تراجعا.

وبعد أقل من 30 دقيقة من التداولات، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي السعودي "تاسي" بنسبة 0.17% إلى 6367.9 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.56% إلى 3754.6 نقطة، وصعد أيضا مؤشر البحرين بنسبة 0.36% إلى 1441.5 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.96%، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5% إلى 1929.76 نقطة، وذلك بعد مرور نحو ساعة ونصف من التداول.

وكان التراجع الأكبر من نصيب البورصة الكويتية الذي هبط مؤشر السوق الأول بها بنسبة 7.14% ليصل إلى 4867.51 نقطة. وتراجع أيضا مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.04% إلى 8233.39 نقطة.