14.76 مليار ريال توزيعات أرامكو عن 26 يوماً في ديسمبر

أعلنت شركة أرامكو السعودية توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال، للفترة من الخامس من ديسمبر الماضي أي تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية السنة الماضية.

وتمثل هذه الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019، والتي تتجاوز 50 مليار ريال علما أن توزيعات الأرباح للعام 2019 بأكمله تجاوزت 274.4 مليار ريال.

وأوضحت أرامكو أن حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي قارب 123 مليار ريال، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 6.7%، عن عام 2018.

وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020م بين 94 مليار ريال و112 مليار ريال تقريباً، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع.

يذكر أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.