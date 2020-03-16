بورصات الخليج "تئن" بين مخالب كورونا.. وخسائر تصل لـ8%

تراجعت أغلب البورصات الخليجية خلال تداولات اليوم الاثنين، وكانت بورصة أبوظبي الأكثر تراجعا بنسبة وصلت إلى 7.83% رغم الإعلان عن حزم تحفيزية لأسهم السوق واقتصاد الإمارة، ووصل مؤشر أبوظبي الرئيسي إلى 3548 نقطة عند الإغلاق.

ولا تزال تتعرض أسواق المال العالمية والخليجية لضغط من تراجع الطلب على النفط وانخفاض الأسعار، وتفشي وباء كورونا في دول جديدة، مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" جلسة اليوم الاثنين، متراجعاً 5.2% ليفقد 327 نقطة ويغلق عند مستوى إلى 5959 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.

وهبط سهم أرامكو السعودية 3.14% إلى 27.8 ريال بتداولات إجمالية على السهم بلغت خلال جلسة اليوم 347.5 مليون ريال.

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وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، في مقابلة مع "العربية"، إن التسهيل الائتماني عبر السياسات النقدية في دول الخليج، يتخذ تعاملاً مهماً مع الأزمة الناشئة عن جائحة عالمية.

وأشار إلى ردات فعل البنوك المركزية في دول خليجية تواجه أسواقها هذه الأزمة، ولديها مشكلات مختلفة عن الأسواق العالمية، وعلى سبيل المثال ليس هناك مشكلة سيولة في بعض الأسواق الخليجية.

كما أشار إلى الدافع الأساسي لهذا الجهد المنسق بقيادة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، لمنع تدهور أسعار الأوراق المالية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن التذبذب العالي كان النمط السائد لأسواق الأسهم في العالم، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وذكر أن الانطباع لم يكن إيجابيا على خفض الفائدة وخسرت الأسواق الأوروبية بنسب قوية متفاوتة لبعض مؤشراتها.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.15% إلى 1842 نقطة، فيما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 4.97% ليصل إلى 4661 نقطة. وتراجعت أيضا بورصة البحرين عند الإغلاق بنسبة 1.52% ليصل مؤشرها إلى 1414.58 نقطة.

هبوط أسعار النفط

تراجعات أسواق الخليج تأتي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط اليوم الاثنين بعد إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بينما تُضاف حرب الأسعار بين كبار المنتجين إلى تخمة متنامية في الإمدادات.

وهبط خام برنت 9%، إلى 30.6 دولارا، بحلول الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش ليواصل انخفاضا بنسبة 25 %، سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع إذ سجل 35.84 دولار لكنه انخفض إلى مستوى متدن بلغ 31.63 دولار.

وتراجع الخام الأميركي 7%، إلى 29.8 دولار للبرميل بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "عن آخره" في أكبر مستهلك للخام في العالم.

خفض الفائدة

وخفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر أمس الأحد في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض، إذ أثرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلبا على الطلب بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.

جاء ذلك بعد أن أخفقت أوبك وروسيا هذا الشهر في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج كان يدعم الأسعار منذ 2016.