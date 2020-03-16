تصويت إلكتروني بكامل وقت عموميات الشركات السعودية

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية "تداول" حتى نهاية وقت الجمعيات العمومية لتلك الشركات.

وذكرت شركة مركز الإيداع في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية اليوم الاثنين، أن إتاحة التصويت الإلكتروني، تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية والاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحرصاً على ضمان السلامة العامة.

وأفادت الشركة بأنه "سيتم إتاحة تسجيل الحضور للمساهمين في الجمعيات اعتباراً من الخميس 26 مارس 2020 من خلال الدخول على نظام تداولاتي حيث سيتم استمرار التصويت لمساهمي المصدر حتى نهاية وقت الجمعية".