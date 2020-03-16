داو جونز يستأنف الهبوط بعد التعليق.. والخسائر فوق 11%

استأنف مؤشر داو جونز الهبوط بعد تعليق مؤقت للتداول، لتتجاوز الخسائر 11%.

وهوى المؤشر ستاندرد آند بورز 500، 8% عند الفتح اليوم الاثنين، مما دفع إلى تعليق تلقائي للتداول 15 دقيقة على مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة للمرة الثالثة في 6 أيام، وذلك في ظل تأثر المتعاملين بإجراءات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتفادي ركود عالمي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 2250.46 نقطة بما يعادل 9.71% إلى 20935.16 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز متراجعا 220.55 نقطة أو 8.14% ليسجل 2490.47 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 482.15 نقطة أو 6.12% إلى 7392.73 نقطة.

وإذا نزل ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13% فور استئناف التداول، فسيجري تعليق التداول مجددا لمدة 15 دقيقة.