31.5 مليار جنيه تبخرت من بورصة مصر في دقائق صادمة

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع كبير، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 12 مليار جنيه خلال أول 10 دقائق من بدء جلسة اليوم.

وبسبب الخسائر العنيفة، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 85 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الخسائر المحددة بنحو 5% هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. أعقب ذلك قرار بتعليق جلسة تداول اليوم الاثنين لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض المؤشر الرئيسي بأكثر من 5%.

وشهدت أسواق المال العالمية والعربية موجة من التراجعات في الفترة الماضية بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا واعتبار منظمة الصحة العالمية له كوباء عالمي.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا إلى نحو 126 حالة، من بينهم حالتا وفاة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال أول ساعتين من بدء تداولات اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 31.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 5.62%، وذلك بعدما هوى من مستوى 560.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأحد، إلى نحو 528.6 مليار جنيه خلال أول ساعتين من جلسة اليوم.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 8.34% بعدما فقد نحو 847 نقطة منخفضاً من مستوى 10148 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، إلى مستوى 9301 نقطة في الوقت الحالي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 6.7% فاقداً نحو 68 نقطة، وذلك بعدما تراجع مستوى 1015 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 947 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي انخفض بنسبة 6.87% فاقداً نحو 64 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1089 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأحد إلى مستوى 1025 نقطة بعد ساعتين من بدء تداولا تعاملات اليوم الاثنين.