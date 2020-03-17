بورصات آسيا تهبط بعد أكبر تراجع للأسهم الأميركية بـ33 عاماً

هبط المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

ونزل نيكاي 2.35% مسجلا 16602.69 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14% إلى 1209.89 نقطة، وذلك بحلول الساعة 5:24 بتوقيت جرينتش.

وفي الصين، تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.35% إلى 2779.5 نقطة، في حين تراجع مؤشر سي إس أي 300 بنسبة 0.39% إلى 3713.16 نقطة.

يأتي ذلك بعدما تكبدت الأسهم الأميركية أشد تراجع لها في جلسة واحدة منذ 1987 يوم أمس الاثنين حيث أججت خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي المفاجئة بخفض أسعار الفائدة لما يقارب الصفر المخاوف من ركود قد يكون عميقا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 2997.1 نقطة بما يعادل 12.93% إلى 20188.52 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 324.89 نقطة أو 11.98% ليسجل 2386.13 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 970.28 نقطة أو 12.32% إلى 6904.59 نقطة.