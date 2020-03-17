الاتصالات السعودية تعتزم شراء أسهم بـ300 مليون ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 5.5 مليون سهم وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال لتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنه سيتم رفع توصية للجمعية العامة غير العادية للموافقة على البرنامج، وشراء الأسهم خلال 8 أشهر من تاريخ الموافقة.

وسيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة و بعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.

وذكرت الاتصالات السعودية أن الأسهم المخصصة للموظفين لن تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.