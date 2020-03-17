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الذهب يواصل الهبوط مع تفضيل المستثمرين للسيولة

المصدر: رويترز
تفضيل المستثمرين للسيولة عن الذهب يهبط بالمعدن الأصفر بنسبة 1.1%
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تراجع الذهب أكثر من 1% اليوم الثلاثاء ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصها مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1496.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 5.1% يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأميركية 1.1% إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ، فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

وارتفع البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولار للأونصة بعدما هوى 18% في الجلسة السابقة.

واستقر البلاتين عند 663.09 دولار بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أمس الاثنين.

وتراجعت الفضة 1.5% إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.

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