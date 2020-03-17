سهم سليمان الحبيب يرتفع 5.8% مع بدء التداول عليه

ارتفع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بنسبة 5.8% إلى 52.9 ريال، وذلك بعد مرور نحو 12 دقيقة من تداولات اليوم الثلاثاء.

وسجل السهم أعلى مستوى له بعد مرور 3 دقائق من التداولات بعد أن وصل إلى 54.9 ريال، محققا ارتفاعا قدره 8% تقريبا، قبل أن يعود ليقلص مكاسبه.

وبدأ اليوم الثلاثاء إدراج وتداول أسهم المجموعة في السوق المالية السعودية (تداول)، بنسبة تذبذب يومي لسعر السهم 10%.

كانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أعلنت عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اليوم إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

وأعلنت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، الأسبوع الماضي، أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 224,437 مكتتبا، طلبوا الاكتتاب بما قيمته 1.9 مليار ريال سعودي تقريباً من أسهم الطرح الخاصة بشريحة المستثمرين الأفراد والبالغ عددها 5.25 مليون سهم بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، أي بنسبة تغطية قدرها 710%.

وبالتالي، جرى تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد، وبعد ذلك تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على قيمة طلب كل مكتتب إلى إجمالي قيمة الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها أي بنسبة تخصيص تبلغ 8.6% تقريباً.

وعليه، جرى خفض عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لشريحة المستثمرين من المؤسسات لتصبح 47.25 مليون سهم (تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم)، ومن المتوقع أن يتم إنهاء إجراءات رد الفائض اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020.

وكشفت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية أنه بذلك تم الاكتتاب بكامل أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم والتي تقدر قيمتها بـ 2.6 مليار ريال سعودي تقريباً وذلك بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، والذي يمثل الحد الأعلى من النطاق السعري المستخدم خلال فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب. وعليه، بلغت نسبة التغطية النهائية من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد 8,270% (83 مرة) بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال سعودي.

وأعلنت المجموعة، اليوم، عن النتائج المالية لعام 2019 والتي أظهرت تحقيق الشركة نموا في صافي الربح بلغ 8.6% إلى 870.23 مليون ريال، مقارنة بـ 801.31 مليون ريال أرباح عام 2018.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الإيرادات نمت بمعدل 9.67% في عام 2019، لتبلغ 5.031 مليار ريال وبزيادة قدرها 443.6 مليون ريال، وذلك نتيجة النمو في قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات، حيث كانت معدلات النمو في القطاعات (9.10%، 15.88% على التوالي).

وبالمقابل، كان هناك انخفاض طفيف وبنسبة 5.30% في قطاع الحلول والذي يتعلق باستبعاد إحدى الشركات التابعة من هذا القطاع في نهاية عام 2018، (لغرض المقارنة العادلة، عند استثناء تأثير هذا الاستبعاد لتلك الشركة، تبلغ نسبة النمو لقطاع الحلول 47.71%). كان توزيع نسب مساهمة القطاعات في الإيرادات كما يلي: قطاع المستشفيات 80%، قطاع الصيدليات 17%، فيما ساهم قطاع الحلول بنسبة 3%.