"بحر العرب" تطلب الانتقال للسوق المالية الرئيسية بالسعودية

أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، تقديمها طلب الانتقال إلى السوق المالية الرئيسية في السعودية بتاريخ 2020/03/17 من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.

وتعرف بحر العرب لأنظمة المعلومات، بحسب وصفها في موقعها الإلكتروني، بأنها شركة مساهمة سعودية متخصصة في إنتاج برامج الحاسب الآلي المخصصة للأغراض التجارية والحكومية، وتقديم حلول وأنظمة المعلومات وتنفيذ المشاريع الحكومية في قطاع تقنية المعلومات.

يقع المقر الرئيس للشركة في الرياض ولديها فروع في جدة والدمام وبريدة وخميس مشيط. كما للشركة وكلاء في كل من سوريا والسودان واليمن والأردن والهند.

بدأ نشاط الشركة عام 1980 وتوسعت منذ ذلك الحين لتصل إصداراتها إلى مستخدمين في دول عربية وأميركا وسنغافورة والصين والهند.

وتمتلك بحر العرب مجموعة من البرامج التي توفر حلولا عملية في مجالات المحاسبة وإدارة الموظفين وإدارة الموارد وإدارة علاقات العملاء للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث يشمل نطاق خدماتنا القطاعات الحكومية والمنشآت الصناعية وتجارة التجزئة والجملة والمؤسسات غير الربحية.