16 شركة بالبورصة السعودية تسجل أدنى مستوى منذ الإدراج

أدت التراجعات في سوق الأسهم السعودية إلى تسجيل 21% من الشركات المدرجة، أدنى مستوياتها منذ الإدراج.

وتتداول أسهم 41 شركة قرب أدنى مستوى تاريخي بفارق 6% فقط، فيما سجلت أسهم 16 شركة منها أدنى مستوى منذ الإدراج بنهاية تعاملات أمس.

ويأتي ذلك في وقت سجل المؤشر العام مستوى دون ستة آلاف نقطة، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر من 2016، حيث يتداول السوق عند مكرر 15 مرة، مقارنة بنهاية العام الماضي عند مكرر 19.5 مرة، فيما يتداول السوق خلال الأعوام الخمسة الماضية عند 16.4 مرة كمتوسط للفترة.

وحول الشركات، التي سجلت أدنى مستوى منذ الإدراج بنهاية تعاملات أمس، فتضمنت (شاكر، الزامل الصناعية، البحر الأحمر، ساكو، مهارة، العبد اللطيف، الأهلية للتأمين، بوان، صندوق مشاعر ريت، صندوق سويكورب وابل ريت، مجموعة السريع، صناعات الكهربائية، لازوردي، الإنماء طوكيو، وكذلك صندوقا جدوى والرياض ريت).

وخسرت هذه الشركات نحو 5.5 مليار ريال من قيمها السوقية لتبلغ قيمها السوقية 10.93 مليار ريال، بعد أن كانت عند 16.46 مليار ريال بحسب أعلى مستوى في يناير الماضي.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم قطاع البنوك لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام (ديسمبر 2017)، حيث تأثرت بخفض أسعار الفائدة أخيرا، إضافة إلى تأثير "كورونا" والنفط.

وهوت أسهم قطاع المصارف 34.6% منذ مطلع العام، إذ تصدرت أسهم بنوك (ساب، الرياض، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، وكذلك سامبا) بأكثر من 40%، فيما كان التراجع لأسهم مصرفي الراجحي والإنماء أقل حد، حيث تراجعت بنحو 29% و24% على التوالي.