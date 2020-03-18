الأسواق الأوروبية تفتتح على خسائر تتراوح بين 3% و4%

افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملات، اليوم الأربعاء، على خسائر تراوحت بين 3 و4%.

وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 3.93% إلى 2426.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 4.15% إلى 8551.5 نقطة.

وهبط مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 3.78% إلى 5088.9 نقطة، كما تراجع كاك الفرنسي بنسبة 3.6% إلى 3847.95 نقطة.

يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، لتسجل تراجعا 17% منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.