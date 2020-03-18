الجنيه الإسترليني يهوي لأدنى مستوى في 35 عاماً

هبط الجنيه الإسترليني أكثر من 4% أمام العملة الأميركية أثناء التعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ عام 1985 على الأقل.

وتراجع الجنيه الإسترليني عن مستويات "الانهيار" السابقة التي سجلها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، مع انضمام بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى في إغلاق المدارس لمكافحة فيروس كورونا.

وتضررت العملة البريطانية أيضا من موجة مبيعات عالمية في كل فئات الأصول تقريبا مع توجه المستثمرين إلى مراكمة سيولة دولارية.

وهبط الإسترليني إلى 1.1452 دولار، بينما تراجع حوالي 3% أمام العملة الأوروبية إلى 94.33 بنس لليورو وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2009.