الدولار يقفز.. والعملة الكندية تهوي مع كورونا

قفز الدولار الأميركي اليوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام بضع عملات رئيسية بينما يدفع تفشي فيروس كورونا الشركات والمستثمرين إلى التماس الآمان في العملة الخضراء.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 2.051% إلى 101.440 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2017.

ويتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أكبر قفزة له في يوم واحد منذ الرابع والعشرين من يونيو/حزيران 2016.

وهبط الدولار الكندي 3.1% أمام العملة الخضراء إلى أدنى مستوى في 4 سنوات عند 1.4650 للدولار الأميركي.

كما هبط الجنيه الإسترليني أكثر من 4% أمام العملة الأميركية إلى مستويات قياسية منخفضة عند 1.1452 دولار.