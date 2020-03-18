بهذه الظروف المتسارعة.. هكذا تتحرك سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.78% ليصعد 47.80 نقطة ويقفل عند مستوى 6154.85 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليار ريال. وتراجع سهم أرامكو 0.3% إلى 29 ريالا.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 226 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

موضوع يهمك قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستدرس استئناف التعاون مع أوبك، إن... الكرملين: نرغب في ارتفاع أسعار النفط طاقة

وقال ماجد كبارة المؤسس والمدير التنفيذي كوانسيا كابيتال، في مقابلة مع "العربية"، إن من الصعب تحديد التوقعات المستقبلية في أسواق المال، في ضوء الضغوط الناشئة عن تفشي فيروس كورونا، وهبوط النفط، وخفض الفوائد، واصفاً هذه البيئة بأنها لم يسبق حدوثها من قبل.

واعتبر أن القاع ليس بعيدا من المستوى الحالي في سوق الأسهم السعودية، لكنه نبه إلى أن احتواء الفيروس عالمياً له تطورات بشكل يومي، فلا يمكن الجزم بمدى الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس إلى شهر أو 6 أشهر أو غير ذلك.

ونصح بالتركيز على أسهم الشركات ذات الوضع المالي، القوي، بجانب الحذر من التطورات المتسارعة، مشيراً إلى قطاعات ستكون تحت الأعين مثل القطاعات الغذائية، والرعاية الصحية وغيرها.

وكانت أسهم شركات شاكر، الباحة، التعاونية، الاستثمار، ومهارة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الوطنية للتعليم، الخزف السعودي، الوطنية، المواساة، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و6.36%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، أرامكو السعودية، سليمان الحبيب، الراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، ومهارة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 885.92 نقطة ليقفل عند مستوى 6043.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 586 ألف سهم تقاسمتها 1503 صفقات.