البورصات الخليجية تلتقط الأنفاس.. وأبوظبي يرتفع 8.4%

التقطت الأسواق العربية أنفاسها في آخر جلسات الأسبوع، إذ شهدت ارتفاعا خلال جلسة اليوم الخميس، كان أكبرها لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عقب الخسائر الحادة المتواصلة خلال جلسات الأسبوع.

وأنهى مؤشر أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم على ارتفاع بلغ نسبته 8.41% وأغلق عند 3685.56 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من صعود بنك أبوظبي الأول بنسبة 14.93% ليغلق عند 9.39 درهم.

وأغلق سوق دبي المالي على ارتفاع قدره 2.85% ليغلق عند 1819.24 نقطة، وسط صعود أغلب الشركات المتداولة. وجاء الصعود مدعوما بارتفاع سهم إعمار بنسبة 12% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.54%.

وارتفع أيضا مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 5.1% ليغلق عند 4902.42 نقطة، مقلصا من المكاسب التي حققها قبل الإغلاق إذ وصل المؤشر إلى ذروته بحلول الساعة 12:13 عند 5118.9 نقطة.

وبعد ثلاث ساعات من التداول، صعد مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 2% ووصل إلى 6278.6 نقطة.

وتشهد البورصة المصرية أيضا ارتفاعات، إذ صعد مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي بنسبة 3.82% بعد مرور نحو ساعتين و20 دقيقة من التداولات ليصل إلى 9091.28 نقطة.